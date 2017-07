Eunício Oliveira assume oficialmente Presidência do Brasil por três dias

Michel Temer viajou para a reunião do G20 na Alemanha, encontro dos países mais ricos do mundo.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, oficialmente, é o Presidente do Brasil por três dias, de forma interina. Michel Temer viajou no início da tarde desta quinta-feira (6) para reunião do G20 na Alemanha.





Na cadeira do Planalto, Eunício autorizou a liberação de recursos para a construção de duas adutoras no Ceará, em Boa Viagem e Madalena.





“Assumo neste momento a Presidência da República Federativa do Brasil, de forma interina, com a mesma responsabilidade com que tenho pautado toda a minha trajetória de cidadão e de homem público, tendo a democracia como norte e o espírito público voltado para a promoção da cidadania”, disse Eunício.





Via Cearanews7