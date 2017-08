Aposentados e pensionistas começam a receber 13º salário

Depósitos serão feitos junto ao benefício do mês até o dia 8 de setembro.

Dinheiro extra no bolso. Aposentados e pensionistas do INSS terão direito à primeira parcela do 13º salário a partir da próxima sexta-feira (25). Os depósitos serão feitos junto ao benefício do mês até o dia 8 de setembro.





Com a liberação da parcela, a injeção de recursos na economia cearense é de cerca de R$ 660 milhões. O complemento do valor será pago em novembro, pelo Governo Federal.





Mas atenção para algumas dicas: A consulta do extrato já está disponível para quem realizar o cadastro online ( clique aqui ). Os aposentados que não conseguirem as informações pelo site, podem tirar as dúvidas em qualquer agência do INSS.





Quem começou a receber o benefício a partir de janeiro deste ano, terá o valor do 13º calculado de forma proporcional.





“Em primeiro lugar é preciso priorizar o pagamento de contas”, ressaltou Paulo André Moraes, administrador de empresas.

Para o comércio da Capital, a oportunidade é para apostar nas ofertas e promoções, a fim de atrair o público consumidor que recebeu esse dinheirinho extra.