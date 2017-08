Balanço parcial: violência no fim de semana deixou 58 mortos em homicídios e acidentes de trânsito

Ao menos, 58 pessoas morreram de forma violenta no Ceará neste fim de semana. O balanço parcial do período entre a última sexta-feira (18) e o começo da madrugada de hoje (21), revela que 46 pessoas foram assassinadas e outras 12 morreram em conseqüência de acidentes de trânsito. Somente em Fortaleza, foram registrados 19 homicídios.





A sexta-feira foi considerado o dia mais violento do fim de semana, com 19 homicídios no estado, sendo 10 na Capital, quatro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e mais cinco casos no Interior (dois no Norte e três no Sul).





Em Fortaleza, os 19 homicídios aconteceram nos seguintes bairros: Bom Jardim (3 casos, entre eles, um duplo homicídio), Centro, Cristo Redentor, Edson Queiroz (2 casos), Luciano Cavalcante, Canindezinho, Quintino Cunha, Cidade dos Funcionários, Guararapes, Aracapé, Barra do Ceará (duplo homicídio), Jardim Iracema, Serrinha, Bonsucesso e Vila Velha.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram contabilizados 10 homicídios, nos seguintes Municípios: Caucaia (4 casos, entre eles, um duplo homicídio), Maracanaú (2 casos), Itaitinga, Maranguape, Pacatuba e Pacajus.





Interior





No Interior cearense, ao menos, 17 pessoas foram assassinadas entre a última sexta-feira e a noite do domingo nos seguintes Municípios: Tabuleiro do Norte (3 casos, entre eles, um duplo homicídio), Fortim, Paraipaba, Crato, Russas, Tauá, Madalena, Santa Quitéria, Canindé, Ipu, Varjota, Saboeiro, Iguatu (2 casos) e Tianguá.





Acidentes





Doze pessoas morreram em acidentes de trânsito ocorridos no Ceará. O caso mais grave aconteceu no quilômetro 515 da BR-116, no Município de Jati, na Região Sul do Ceará, onde três pessoas faleceram em conseqüência de uma colisão frontal entre dois veículos. Os três mortos foram identificados como José Gomes Ferreira, 42 anos; Bartolomeu Luna Barros, 36; e João José da Cruz, um idoso de 76 anos.





Em Tamboril, um acidente registrado na madrugada de sábado deixou dois mortos: Ronaldo Araújo de Sousa, piloto da motocicleta; e a garupeira Antônia Carolina Rodrigues Gomes.





Outros mortos em acidentes foram Marone Alves de Almeida (colisão na CE-377, em São João do Jaguaribe), Antônio Jose de Lima (capotamento em Coreaú), Vitor Rian (capotamento na CE-168, em Itapipoca), João Caíque de Almeida (capotamento em Martinópole).





Outros acidentes fatais ocorreram em São Gonçalo do Amarante (tombamento de uma carreta), BR-020, em Caucaia; e uma criança que morreu afogada quando o veículo em que ela viajava caiu no açude João Lira Magalhães, na localidade de Ipuzinho, no Município de Itapajé.