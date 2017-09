Em Ipu, um jovem de 18 anos praticou suicídio na manhã desta terça (05)

A Polícia Militar de Ipu atendeu uma ocorrência de um possível suicídio no início da manhã desta terça-feira (05/09), na Rua Gonçalo Lopes, no Alto da Boa Vista em Ipu. Um adolescente de 18 anos foi encontrado por sua mãe enforcado no banheiro da residência da família.





A Polícia Militar foi acionada, porém o menino já estava em óbito no local. A PM fez o levantamento isolou o local até a chegada da perícia.





O corpo do estudante Isaías foi encaminhado para o IML de Sobral, para após os procedimentos de necropsia ser sepultado pela família.

Até o fechamento desta notícia, não temos informações do que possa ter levado este jovem a tirar a própria vida. Infelizmente essa não é a primeira vez que fatos como este tenha acontecido no município de Ipu.





A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, entre os sintomas, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado.