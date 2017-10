Mais um fim de semana sangrento no Ceará com 64 mortos em homicídios e acidentes de trânsito

Cinquenta e quatro pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana, o que elevou para 4.059 o número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no acumulado do ano em todo o estado. Mas, além das 54 pessoas vítimas de homicídios, latrocínios (roubo seguido de morte) e lesões corporais que resultaram em óbito, as autoridades registraram também, ao menos, 10 mortes em acidentes de trânsito, totalizando, assim, 64mortes violentas no período.

Dois jovens estão entre as vítimas. Morreram no capotamento de um veículo em Carnaubal

O balanço, porém, ainda é parcial e tende a crescer até o fechamento da estatística oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o que deve ocorrer somente à tarde.





Em Fortaleza, a violência deixou 12 pessoas assassinadas nos seguintes bairros: Messejana, Bonsucesso, Palmeiras (Jangurussu), Edson Queiroz, Bela Vista, Aeroporto, Papicu, Aracapé, Barroso 2, Jangurussu, Mondubim e Siqueira.





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram registrados 18 assassinatos distribuídos por Município da seguinte forma: Caucaia (6 assassinatos, incluindo um duplo achado de cadáveres), Horizonte (2), Maracanaú (2), Chorozinho (2), São Gonçalo do Amarante (duplo homicídio), Pacajus, Cascavel, Eusébio e Maranguape.





Crimes do sertão





No Interior Norte, 10 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Sobral (cinco casos), Frecheirinha, Canindé, Tururu, Hidrolândia e Varjota.





No Interior Sul, mais 14 CVLIs, nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (3), Crato (3), Barbalha (2), Limoeiro do Norte, Tauá, Mombaça, Morada Nova, Icó e Itaiçaba.





Mulheres





Entre as 54 vítimas de assassinatos no Ceará durante o último fim de semana, constam sete mulheres, mortas em Pacajus, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Chorozinho, Hidrolândia, Juazeiro do Norte e Icó. Todas foram executadas a tiros.





Mortes em acidentes





Acidentes de trânsito causaram a morte de, ao menos, 10 pessoas no fim de semana Entre os casos registrados pelas autoridades, destaque para uma tragédia familiar que ocorreu na noite de domingo (22), na BR-116, na localidade de Posto Mundial, em São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza), quando pai, mãe e filha morreram em consequência da colisão de uma motocicleta com uma carreta Scânia. As vítimas foram identificadas como: Erisvaldo da Silva, Maria das Graças Santiago, e o filho do casal, uma criança filha do casal.





Também foram registrados acidentes com mortes nos seguintes Municípios: Brejo Santo, Tianguá, Carnaubal, Merucoca e Granja.





Na madrugada de hoje (23), dois homens morreram em um desastre auomobiçistico na rodovia estadual CE-323, na altura do Sítio Baixa do Cedro, na zona rural do Município de Carnaubal (a 341Km de Fortaleza). O capotamento de um automóvel resultou na morte de seus dois ocupantes, identificados como Jonathan Damasceno Azevedo, 26 anos; e Alexandre Alves da Silva, 27.





Em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba (a 314KM de Fortaleza), uma colisão de moto com automóvel matou a dona de casa, Maria das Graças Santiago, 49 anos.