Assédio a esposa de colega agita vestiário do rival do Flamengo

Téo Gutiérrez teria enviado mensagens picantes para esposa de Ovelar, que cobrou atitude da diretoria do Junior Barranquilla. Escândalo é assunto às vésperas da semifinal da Sul-Americana.

Adversário do Flamengo na semifinal da Copa Sul-Americana, o Junior Barranquila poderia estar somente no noticiário esportivo, mas também ganhou espaço nos sites e revistas de fofoca da Colômbia graças a um escândalo envolvendo o paraguaio Ovelar e o colombiano Teo Gutiérrez. O motivo? A esposa de Ovelar, Gladys Ortega. Segundo o portal "Fútbol sin Límites" e o jornal "Al Día", ela teria recebido mensagens de Gutiérrez com conteúdo "ardente", através das redes sociais.





Um áudio atribuído a uma amiga de Gladys ( ouça neste link ) descreve o que teria acontecido. Ao receber as mensagens, a esposa de Ovelar teria mostrado o conteúdo ao marido, que relatou o fato ao clube - os dois completaram 10 anos de casados no ano passado e têm dois filhos.





Ainda segundo a imprensa colombiana, Gutiérrez foi chamado pelos dirigentes para tratar do assunto em uma reunião, mas negou ter sido o autor das mensagens. O jogador explicou que suas redes sociais são controladas por outra pessoa, a quem atribuiu a responsabilidade.





Ao comentar a "notícia", o jornalista britânico Tim Vickery, especialista no futebol sul-americano, não mostrou surpresa em ver o colombiano envolvido em uma polêmica e ainda brincou:





- O Gutiérrez é um criador de problemas por onde anda. Se você acha que tem problemas no vestiário do Flamengo, não é nada contra o problema que o Teo Gutiérrez armou no vestiário do Junior Barranquilla. Parece que ele estava usando os meios sociais para seduzir a mulher de Ovelar - disse.





Flamengo e Junior Barranquilla fazem o primeiro jogo da semifinal nesta quinta-feira, às 21h45, no Maracanã. O jogo de volta será na outra quinta, dia 30, na casa do clube colombiano.



