Deixar a Terra? Especialistas acreditam que é hora de sair do Planeta

A ideia de levar a raça humana para outro planeta pode soar como enredo de ficção científica. Porém, é exatamente isso que os especialistas espaciais do Pentágono acreditam que irá acontecer no futuro.





Segundo Winston Beauchamp, da Força Aérea, os países deveriam trabalhar juntos para que a raça humana saísse da Terra e fosse para outro planeta. De acordo com Beauchamp, apesar de existir tensão política em todo o mundo, as nações devem trabalhar juntas. “Isso é parte da razão pela qual queremos codificar nossas normas e comportamento no espaço, porque é um domínio importante, não apenas para nós, mas para a humanidade“.





Ele ainda advertiu que colisões ou detritos em órbita podem ser catastróficos. “Temos de ser capazes de operar no espaço tanto para avançar o nosso estado de tecnologia quanto para, eventualmente, mover a raça humana deste planeta para outro”, completou.





O contra-almirante Brian Brown, do Navy Space Cadre, disse que os EUA são o líder em desenvolvimento de novas normas. “Muito parecidas com as leis marítimas que temos, são estabelecidas ao longo do tempo por comportamentos e padrões de vida segura e responsável”.





Beauchamp advertiu que pode haver o ataque a outra nação a um satélite norte-americano. Em resposta, os especialistas do Pentágono disseram: “É importante notar que, se algo vier a acontecer no espaço, a nossa resposta não seria necessariamente no espaço. Se alguém fosse fazer algo, nós iriamos responder em um tempo e lugar da nossa escolha, principalmente porque não seria de esperar que algo aconteça no espaço de forma isolada. Seria uma extensão de algum conflito terrestre que seria ocorrendo”.Os especialistas do Pentágono não são os únicos a acreditar que os seres humanos precisarão se mover do planeta um dia.





“Eu não acho que vamos sobreviver mais de 1.000 anos sem sair de nosso planeta frágil“, disse o professor Stephen Hawking. Ele acredita que a vida na Terra corre um risco cada vez maior de ser varrida por um desastre, como uma súbita guerra nuclear, um vírus geneticamente modificado ou a ameaça crescente da inteligência artificial. Hawking ainda pediu para que as pessoas se interessem mais por viagens espaciais.





Via Jornal Ciência