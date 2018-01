Bandidos destroem agência do Bradesco nesta madrugada em Ibaretama

Os moradores de Ibaretama, no Sertão Central, foram surpreendidos na madrugada desta quinta-feira (11) com o ataque de um bando de assaltantes. Os criminosos fecharam as entradas da cidade com pouco mais de 12 mil habitantes para roubarem a agência do Bradesco. O uso excessivo de explosivos destruiu o pequeno prédio bancário situado na principal via pública da cidade, a Rua José de Almeida.





Conforme relatos da vizinhança o ataque ocorreu por volta das 3 horas. Parte do bando fez uma barricada diante do destacamento da Polícia Militar, situado a cerca de 500 metros do posto bancário, e passaram a efetuar disparos de arma de fogo para evitar reação dos policiais enquanto o restante do bando explodia a agência. A ação durou aproximadamente meia hora.





A reportagem do Diário do Nordeste manteve contato telefônico com o 9º Batalhão da Polícia Militar e com a delegacia regional da Polícia Civil, ambos sediados em Quixadá, a 37Km de Ibaretama. Policiais não informaram muitos detalhes acerca do ataque, exceto que ninguém ficou ferido. Equipes cercam a região à procura dos criminosos.

Quadrilha insultou policiais para o confronto





Muitos tiros, e gritos, chamando a Polícia para o enfrentamento, esses foram os relatos de moradores assustados, acordados com o ataque à cidade. Eram mais de 15 bandidos, em vários carros e motos, todos empunhando armas de cano longo. “Logo depois ouvi um forte estrondo“, comentou uma professora pedindo para não ter o seu nome revelado. Ela mora próximo à unidade da Polícia Militar.





