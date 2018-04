Secretaria da Saúde disponibiliza 0800 para denúncias de focos do Aedes aegypti

A partir desta segunda-feira (16/04), a Secretaria da Saúde de Sobral está disponibilizando um serviço para notificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti e para esclarecer dúvidas frequentes em relação às arboviroses (dengue, zika vírus e Chikungunya), por meio do telefone 0800 075 2018.





Para a coordenadora da Vigilância em Saúde, Francisca Escócio, “é de grande importância a aquisição desse equipamento de comunicação para o setor da Vigilância em Zoonoses, levando em consideração que as informações sobre os focos garantem um efetivo controle, tendo em vista que, ao analisarmos o nosso sistema de informação, temos, no município, mais de 90% dos focos estão dentro dos domicílios”, afirmou.