A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL AGONIZA NA UTI!

A saúde pública de Sobral está literalmente, agonizando na UTI! Vários postos de saúde estão sem medicamentos e sem médicos. Há três meses que a Unidade Mista de Saúde do bairro Sinhá Sabóia está com o RAIO X quebrado. O CEM, Centro de Especialidades Médicas, tem RAIO X, mas não tem médico para dá o diagnóstico. A Santa Casa de Sobral está com o RAIO X quebrado.









Em Tempo





Para onde estão indo os milhões de reais arrecadados diariamente em impostos na cidade de Sobral???