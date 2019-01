General Mourão culpa Camilo pelo caos da segurança no Estado

Segundo o vice-presidente, "ele quer jogar no colo da gente. É a velha tática do PT.”

Sem meias palavras, o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PSL), resolveu responsabilizar diretamente o governador Camilo Santana (PT) pela situação de caos no Estado. Em entrevista ao site O Antagonista, Mourão afirmou que “o problema é do governador, que sempre tratou mal a PM. E pelas informações que recebemos, 40% do efetivo da polícia está de férias agora. Como ele pode deixar isso?”





E concluiu: “Ele quer jogar no colo da gente. É a velha tática do PT.”