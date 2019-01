IMAGENS DO ACIDENTE DO ATOR CAIO JUNQUEIRA CHOCAM FÃS E VÍDEO NAS FERRAGENS VIRALIZA

O ator Caio Junqueira sofreu um grave acidente e está em estado grave no hospital.

Na tarde desta quarta-feira, 16 de janeiro, o ator Caio Junqueira, famoso pelo filme ‘Tropa de Elite’, e vários papeis de destaque na Rede Globo, sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro.





O carro que Caio dirigia capotou deixando o ator preso nas ferragens, o acidente aconteceu na altura do Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo.





Caio ficou desacordado preso ao veículo até a chegada do resgate, quando foi socorrido e encaminhado ao hospital Miguel Couto.





Por volta das 16h20, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela unidade, informou que o paciente seguia em atendimento com o quadro grave. Às 20h, a SMS divulgou disse que ele passou por cirurgia e seguia internado, com quadro estável.





Um vídeo que mostra o ator ainda dentro do carro desacordado viralizou nas redes sociais:

Com informações do portal Maetips

