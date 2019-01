MBL reage a Ciro Gomes que acusou o movimento de ser facção criminosa

O Movimento Brasil Livre (MBL) respondeu às acusações de Ciro Gomes(PDT) que, em nota publicada na manhã desta terça-feira (8) em suas redes sociais, chamou o grupo de “facção criminosa que age na internet”. O FG ainda classificou os deputados do grupo político de canalhas e politiqueiros imundos.





“Ciro finalmente se pronunciou sobre a crise da violência no Ceará, causada pela incompetência e irresponsabilidade dos últimos governos – incluindo o seu próprio”, diz o texto publicado na conta oficial do movimento no Twitter.





Em outras três postagens, o grupo que é liderado pelo parlamentar Kim Kataguiri (DEM-SP), elenca cerca de sete pontos explicando o que é facção criminosa.





Veja publicações: