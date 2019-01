Michelle Bolsonaro faz discurso em libras

Discurso ocorreu na posse do novo presidente. Primeira-dama disse que surdos serão valorizados.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um discurso em libras na posse de Jair Bolsonaro. Ela falou antes do presidente ao público no Palácio do Planalto. O presidente tomou posse nesta terça-feira (1º).





Envolvida nas causas de pessoas com deficiência, Michelle faz parte do Ministério de Surdos e Mudos da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.





"Gostaria de me dirigir à comunidade surda (...) vocês serão valorizados", disse.





Michele fez o discurso em libras enquanto uma intérprete lia o texto. Ambas se emocionaram durante a cêrimonia.





"Agradeço também a todos aqueles que demonstraram a sua solidariedade pelos momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente", disse Michelle Bolsonaro.