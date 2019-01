Região Norte do Ceará deve receber "apoio maior" de policiais da Bahia

Estratégia foi confirmada pelo comandante de policiamento estratégico da PM-CE, Márcio Oliveira.

Todas as áreas integradas de segurança do Estado receberão apoio das forças da Polícia Militar da Bahia, mas a região Norte deverá ser o foco das ações, recebendo um "apoio maior". A informação foi confirmada pelo comandante de policiamento especializado da Polícia Militar do Ceará (PM-CE), Márcio Oliveira. Em Fortaleza, as ações deverão estar mais focadas em áreas periféricas da cidade.





"Todas as áreas integradas de segurança do Ceará contarão com patrulhas aumentadas do Comando Tático Rural (Cotar), mais que dobrando as forças no Interior do Estado, em conjunto com o policiamento que veio da Bahia, que é especializada nesse policiamento rural. Mas, depois do nosso mapeamento e da análise de ocorrências, a região Norte deve receber um apoio maior", disse o comandante.





Ao todo, 100 policiais da Bahia, com 6 viaturas, foram enviados ao Ceará para auxiliar no combate às ações das facções criminosas.





Na Capital cearense, as ações das forças coletivas de policiamento deverão ser concentradas em áreas periféricas, contando com o suporte do Batalhão de Choque (BPChoque) da PM-CE. "Todas as áreas integradas de segurança de Fortaleza receberão esse apoio externo, que vai ser feito dentro da região de periferia, principalmente junto com o Batalhão de Choque, entrando em ocupações e em áreas de difícil acesso", explicou Oliveira





Sobre as operações conjuntas de segurança no Estado, relacionadas aos diversos ataques organizados por facções criminosas desde o fim da semana passada, Márcio Oliveira afirmou que a situação deverá estar regularizada até o dia 20 de janeiro.