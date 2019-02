Guarany de Sobral/UNINTA anuncia novas contratações

Na tarde desta sexta-feira (15) a Diretoria do Guarany S.C/UNINTA anunciou dois novos reforços para a sequência do Campeonato Cearense. O lateral direito, Adriano Apodi, que tem passagem pelas equipes do Bahia, Vitória e Santo André, além do volante Jefferson Ceará, que já atuou pelo Fortaleza E.C e Boa Esporte Clube. Os reforços chegam para compor o elenco, que atualmente encontra-se no G4 do estadual.





Revelado pelo Vitória da Bahia no ano de 2008, Adriano Apodi possui 30 anos e é um experiente lateral. O defensor se apresenta ao Cacique do Vale ainda esta semana. Já o volante Jefferson Ceará, que também atua na lateral esquerda, participou do jogo treino de hoje (15) contra a equipe do MotoTaxi FC, de Sobral. Atualmente com 26 anos, o jogador foi revelado no Fortaleza E.C, no ano de 2011 e estava no Atlético Cajazeirense.





A Diretoria do Guarany S.C/UNINTA trabalha para inscrever os jogadores junto ao BID e assim deixá-los a disposição do técnico Anderson Batatais. O próximo confronto da equipe sobralense acontece n dia 20 de fevereiro, na Arena Castelão, onde o Cacique enfrentará a equipe do Ceará E.C, às 20h.