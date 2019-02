OAB-SP diz que projeto de Moro cria estado policialesco

“Eu vejo com muita preocupação”, diz o novo presidente da OAB-SP sobre o projeto que será encaminhado ao Congresso pelo ministro da Justiça.





O novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Caio Augusto Silva dos Santos, disse que, se não for discutido profundamente, o projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pode criar um estado policialesco.





Caio Augusto diz que a pressa de Moro em enviar o anteprojeto para o Congresso pode sepultar o que chama de “conquistas civilizatórias”.





Em entrevista à Folha, o presidente da OAB-SP afirmou:





“A OAB tem uma tradição histórica de defender conquistar civilizatórias. Quando se é movido pela emoção e comoção, aplaude-se até linchamento em praça pública.”





O novo presidente da seção paulista defende o aprofundamento da discussão para evitar o fim de garantias básicas.





Para ele, a ausência de discussão pode provocar equívocos: “Porque o governo é passageiro e o cidadão é perene”.