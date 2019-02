SOBRAL-CE: Generosidade de um Guarda Municipal repercute nas redes sociais

Um gesto de generosidade viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (21), ganhando notoriedade na cidade. Quando a lente atenta do internauta, empresário Fabio Almeida, da Limak copiadoras, registrou o momento em que um agente da guarda municipal interrompeu o patrulhamento de rotina para ajudar na travessia de um cadeirante.





Na publicação, o empresário achou o gesto tão nobre que resolveu divulgá-lo nas redes sociais parabenizando e externando seu profundo respeito pela ação. Além de incentivar outras pessoas a terem a mesma atitude que os guardas tiveram.





Mesmo num trabalho tenso e desgastante do policiamento ostensivo, bem como, na fiscalização do trânsito, há sempre espaço para a cortesia e cidadania com a população. Agindo assim, a população se sente mais protegidas e seguras ao saber que podem contar com esses profissionais da segurança em outras situações.





Participaram da ação os agentes do ROMU da Guarda Municipal: Subinspetor Paulo e guardas Janilson, Talison e Cunha.





(Blog Célio Brito)