SAÚDE NA UTI: Ministério Público denuncia falta de médico e estrutura précaria em Frotinha

MP denuncia falta de médico e estrutura precária em Frotinha.

Ministério Público promoverá audiência para discutir o resultado de uma inspeção realizada no hospital.





Durante fiscalização no Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, conhecido como Frotinha da Parangaba, o Ministério Público do Ceará encontrou irregularidades na estrutura e no funcionamento da unidade. O trabalho foi realizado nesta segunda-feira (25), pela promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque e pela analista ministerial Tamara Norões.





Dentre as irregularidades constatadas pelo MPCE, destacam-se: carência de profissionais, principalmente médicos e enfermeiros; acúmulo de pacientes na emergência aguardando leito em condições sub-humanas; sala de cirurgia sem uso por falta de equipamentos; paredes e tetos sujos, com presença de mofo e rachaduras; equipamento em uso obsoletos; e grande quantidade de pacientes com complicações decorrentes de diabetes aguardando avaliação vascular a ser feita em outra unidade de saúde.





Uma audiência para discutir o tema será realizada na quinta-feira (28). Na ocasião, a direção do Frotinha e a Secretaria de Saúde do Município se manifestarão acerca da inspeção, definindo o prazo para fazer as reformas necessárias. O MPCE também vai instaurar procedimento para acompanhar o fluxo de atendimento na rede pública das pessoas com diabetes.





A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada para comentar o assunto, mas não tivemos retorno até a publicação desta matéria.





(Cnews)