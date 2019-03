COMO ESTÁ O CASO DA EMPRESA ELETROMIL QUE ENGANOU MILHARES DE SOBRALENSES?

A empresa ELETROMIL, que tinha sua sede na cidade de Sobral, foi interditada pela Justiça no dia 11 de julho de 2013, deixando milhares de pessoas no prejuízo.

A empresa funcionava no mercado sobralense e região no ramo da "compra premiada".

A “compra premiada” consiste na compra e venda parcelada com entrega futura, em que o consumidor paga mensalmente valor fixo e, ao ser sorteado, recebe o produto e fica exonerado das parcelas futuras. O contrato tem como objeto a formação de um grupo de consumidores que visa à aquisição de um determinado produto (moto, geladeira, fogão, etc).

Com a decisão judicial, as empresas ficaram proibidas de realizar propagandas de seus negócios e firmar novos contratos com os consumidores. O descumprimento gerava multa de R$ 50 mil por contrato realizado. Foi decretada também a indisponibilidade de todos os bens e a quebra do sigilo fiscal e bancário das empresas e seus sócios. Eletrofácil e Eletromil têm unidades nos municípios de Sobral, Camocim, Itapipoca e Cruz.