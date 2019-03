DENÚNCIA: BAIRRO RENATO PARENTE, TERRA DE NINGUÉM

Internauta denuncia o estado de abandono em que se encontra o bairro Renato Parente, em Sobral.





Confira a denúncia na íntegra:





"Boa tarde!





Sou morador do Bairro Renato Parente e venho, através de desse veículo de comunicação, mostrar minha indignação diante do caos instalado no referido Bairro. Observamos, de forma nítida, o abandono daquela comunidade por parte do poder público. Abaixo elencarei algumas situações que poderão corroborar com aquilo que ora escrevo:





O mato tomou de conta de todos os terrenos que não possuem edificação;





Ausência de saneamento básico;





A água de fossas corre livremente em torno de moradias (um verdadeiro mar de impurezas circunda, praticamente, todas as residências;





Ausência de iluminação adequada em algumas ruas e avenidas;





Inoperância da polícia que não circula nas ruas de forma efetiva. O bairro existe como um segmento a parte do munícipio, onde motoqueiros não utilizam o equipamento básico de segurança que é o capacete. Ao longo de cinco anos de morada, nunca evidenciei a presença de uma guarda de trânsito no local;





Não existem vias ou ruas sinalizadas;





Os fragmentos de pedra utilizados na construção dos calçamentos nos remetem ao período paleolítico ou idade da pedra lascada, onde a mal lapidação dos referidos segmentos de rocha contribuem para a formação de uma rua com formato totalmente desproporcional e que se constitui em um verdadeiro algoz para os veículos que por ali transitam.





Entulhos e sujeiras contribuíram para o desaparecimento de paralelepípedos que limitam a rua com as calçadas ou terrenos;





Diante do exposto surge a seguinte indagação: A quem recorrer? Não temos uma representatividade efetiva no legislativo sobralense no sentido de voltar os olhos para os bairros que circundam a cidade. Isso significa que muitas comunidades ficam abandonadas a própria sorte.





Esse é o desabafo de um cidadão que paga uma carga tributária desproporcional, visando um retorno positivo para o desenvolvimento de todas as comunidades periféricas de nosso município.





Fica a seguinte reflexão para os nossos gestores; ““Um bom gestor deveria bater na porta das casas para entender os problemas e dificuldades da comunidade.”