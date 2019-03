DENÚNCIA: QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE RECREIO ESTÁ ABANDONADA

Internauta denuncia as péssimas condições estruturais em que se encontra a quadra de esportes da localidade de Recreio, no Distrito de Rafael Arruda, no município de Sobral.





Veja a reclamação na íntegra:

"Olá Sobral 24 horas!! Boa Tarde! Me chamo João Paulo Fernandes do distrito de Rafael Arruda/Recreio, pedimos ajuda ao prefeito Ivo Gomes que dê uma nova reformada para a quadra de Recreio a comunidade precisa muito para os jovens se divertirem. Ter algo para praticar no tempo livre. Vamos enviar fotos e video da situação da nossa quadra."