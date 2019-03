LIONEL MESSI VAI CONSTRUIR O MAIOR CENTRO DE CÂNCER INFANTIL NA EUROPA

Craque financia maior centro de câncer infantil europeu

Enquanto alguns jogadores preferem ostentar roupas de marca e relógios de ouro, outros preferem ajudar a terceiros. Jogadores como Messi usam parte do que ganha ajudando pessoas necessitadas. O craque argentino decidiu financiar um centro de câncer infantil na Europa.





Com a decisão de ajudar crianças que sofrem com a doença, o jogador será o responsável por criar o maior do gênero em todo o território europeu. Segundo Messi, a decisão de ajudar crianças com câncer surgiu após o craque visitar um hospital dedicado a esse tipo de tratamento.





A cena chocou Messi, que percebeu que milhares de crianças necessitavam de cuidados especiais. Pensando em diminuir a dor dos pequenos, Messi criou então sua própria fundação, a Fundación Leo Messi.





O hospital SJD Pediatric Cancer Center na Espanha. Além de uma generosa doação, Messi conseguiu o apoio de empresas e até do time em que atua, o Barcelona. Em doações o craque arrecadou 30 milhões de euros que serão utilizados na construção do hospital que deverá ser referência em toda a Europa.





Além disso, Messi prevê que ações sejam realizadas na Argentina, país do jogador onde milhares de crianças serão assistidas por um projeto social que envolve saúde, esporte e educação.





(Maetips)