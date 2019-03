Os moradores do bairro Alto da Rolinha, localizado no entorno do supermercado Atacadão, denunciam o abandono do bairro por parte da Prefeitura de Sobral.





Segundo os moradores, a coleta de lixo é paga pelos próprios moradores, ou seja, em caçambas particulares. Quando chove, as ruas ficam totalmente alagadas.