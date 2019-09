SOBRAL ANTIGA: Você sabia que Sobral já teve um Aeroclube badalado?

Sim, o Aeroclube Sobralense funcionou em Sobral até a década de 1960. O PP-RJS, avião do aeroclube de Sobral, era pilotado, do alto dos seus 17 quase 18 anos, pelo Comandante Ariston Pessoa de Araujo, instrutor e Presidente do Aeroclube sobralense. Levado pelas mãos do Padre Palhano e de Dom José Tupinambá da Frota, Ariston começou alí uma carreira brilhante que um dia culminaria na criação do grupo TAF(TAF Táxi Aéreo, TAF Linhas Aérea e TAF-Cargo). O Aeroclube Sobralense tinha um grande movimento, inclusive com linhas regulares. Com o tempo e a falta de incentivo o aeroclube acabou fechando. Áureos tempos de Sobral!





Via Memória Sobral