Lula processa assessor do deputado estadual André Fernandes por atirar em sua foto

Ex-presidente pede indenização no valor de R$ 50 mil por dano moral.

O ex-presidente Lula moveu um processo por dano moral contra o assessor do deputado estadual André Fernandes (PSL), o inspetor Alberto. No vídeo publicado nas redes sociais, o ex-inspetor da Polícia Civil aparece atirando dez vezes em uma foto do líder petista.





Ainda de acordo com Fabio Leite, na Crusoé, Lula solicita a retirada do vídeo na internet e pede, além de uma retratação pública do inspetor, uma indenização no valor de R$ 50 mil.





Confira o vídeo: