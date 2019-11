Moses Rodrigues: “Estou pronto para enfrentar o Ivo, de novo”

O deputado Moses Rodrigues tirou licença do seu mandato de deputado federal por 120 dias. Sua meta no período é ajustar uma agenda política em suas bases eleitorais no interior, onde pretende apoiar 35 candidatos e iniciar a sua própria estrutura para 2020, em Sobral. Lá, pretende disputar a Prefeitura, pela segunda vez. “Estou pronto para enfrentar o Ivo Gomes mais uma vez”, comunicou.





Moses Rodrigues trabalha para atrair o PT a sua coligação. “Com o Lula, o cenário é outro”, declarou, apostando numa união para se fortalecer. O pastor Ronaldo Martins assumiu a vaga de Moses no período de licença.





(Blog Roberto Moreira)