CARNIFICINA: Fim de semana violento com 32 pessoas assassinadas no Ceará. No ano, já são 1.787 mortos

Trinta e duas pessoas foram assassinadas no fim de semana em todo o estado do Ceará. O maior número de crimes ocorreu no Interior Norte e na Região Metropolitana de Fortaleza, com nove casos em cada das regiões. Em Fortaleza, oito pessoas foram mortas, entre elas, um jovem atingido por uma “bala perdida” durante confronto entre bandidos e policiais militares no bairro Demócrito Rocha. Com os 32 homicídios do período, o Ceará já contabiliza neste ano, 1.787 assassinatos.





Na Capital, os oito assassinatos ocorreram nos seguintes bairros: Demócrito Rocha (2 casos), Jardim Iracema, Granja Lisboa, Sapiranga-Coité, Conjunto Ceará, José Walter e Autran Nunes.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram nove homicídios nos seguintes Municípios: São Gonçalo do Amarante (2), Caucaia (2), Chorozinho (2), Maranguape (duplo homicídio) e Pacajus.





No Interior Norte, os nove homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e achados de cadáveres ocorreram nos seguintes Municípios: Itarema, Acaraú, Itapajé, Boa Viagem, Canindé, Crateús. Sobral, Ibiapina e Bela Cruz.





No Interior Sul foram mais cinco crimes de morte nos seguintes Municípios: Limoeiro do Norte (dois casos), Crato, Ibicuitinga e Icó.





Ainda de acordo com o balanço do fim de semana, foram registrados 10 assassinatos na sexta-feira (4), sete no sábado (5) e 15 no domingo (6).





Mortes misteriosas





Vários crimes de morte ainda estão misteriosos, como o caso de um corpo encontrado enterrado em uma cova rasa nas proximidades das antenas de transmissão de sinal de tevê, na cidade de Icó (a 375Km de Fortaleza).





Outro corpo, já completamente decomposto, foi localizado pela Polícia na localidade de Igarana, na zona rural de Limoeiro do Norte. Os familiares da vítima a reconheceram através das vestes. O rapaz estava desaparecido há 46 dias e foi assassinado. Já no Sítio Preá, na zona rural do Crato, um homem, identificado apenas por Wellington, também foi encontrado morto com sinais de violência.





Veja a identificação de alguns mortos no Interior do Ceará no fim de semana:





1 - Francisco Jair de Sousa, 27 anos (assassinado a facadas, em Barrinhas, Acaraú)





2 - Antônio Francisco Ferreira da Silva (morto a pedradas no bairro Luiz Alves, em Limoeiro do Norte)





3 – Raimundo Linhares Araújo (assassinado a tiros na localidade Xique-Xique, em Boa Viagem)





4 – Gilvan Bezerra Nascimento da Silva, 23 anos (morto a tiros no Centro de Crateús)





5 – José Wallace Sagrado Gomes, 27 anos (assassinado a tiros no bairro Dom José, em Sobral)





6 – Manuel Gomes de Araújo, 60 anos (morto em um latrocínio no Sítio Limão, em Ibiapina)





7 – Elivando Éliton Fortunato, 29 anos (assassinado a tiros em Bela Cruz)





8 – Antônio Romário Francelino, 28 anos (assassinado no bairro Timbaúbas, Juazeiro do Norte)





(Fernando Ribeiro)