Joaquim Barbosa anuncia que não pretende concorrer à Presidência

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa anunciou em seu perfil oficial no Twitter que não pretende concorrer à Presidência nas eleições deste ano.





“Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal”, disse o ministro aposentado.





Barbosa, que filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) no início do mês passado, apareceu em quarto lugar na última pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 11 e 13 de abril, com 8% das intenções de voto. Ele ficou atrás do ex-presidente Lula (31%), Jair Bolsonaro (15%) e Marina Silva (10%).





No cenário sem Lula, o ex-presidente do STF sobe para a terceira posição, com 9% das intenções de votos – empatado com Ciro Gomes.





Desde a filiação de Barbosa, uma eventual aliança com a ex-senadora Marina Silva foi considerada. Ainda assim, a pré-candidata da Rede negou a aproximação.





“Ainda que uma figura como o Joaquim Barbosa venha para a política e possa contribuir, sim, temos que olhar para a estrutura institucional que está sendo pensada, para que a renovação não seja apenas nominal”, disse Marina em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.





