Ministério lança campanha voltada à proteção de crianças e adolescentes no Carnaval

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA), disponibilizou nesta quarta-feira (20) as peças da Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. Com o tema “Respeitar. Proteger. Garantir – todos juntos pelos direitos da criança e do adolescente”, a ação tem como objetivo conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violência, especialmente a exploração sexual, o trabalho infantil e o uso de álcool e drogas por crianças e adolescentes. Além disso, busca alertar para o combate à violação de direitos de meninos e meninas em situação de rua e para os riscos de desaparecimento de crianças.





Essas são as violações mais comuns contra crianças e adolescentes em períodos de grande movimentação turística no país. Para alertar sobre os casos suspeitos, os cidadãos podem utilizar o Disque 100 (Disque Direitos Humanos). Além da ligação gratuita, o serviço também pode ser acionado por meio do aplicativo Proteja Brasil e site Humaniza Redes





"É importante aproveitar a folia respeitando, protegendo e garantindo os direitos de crianças e adolescentes", afirma a secretária Petrúcia de Melo Andrade.





Disque 100





A ferramenta pode ser considerada como “pronto-socorro” dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante.





(MDG GOV)