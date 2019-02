NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que a obra de construção da Escola de Tempo Integral no distrito de Jaibaras já está com 82% dos serviços executados, mas a construtora abandonou a obra antes da conclusão e será penalizada por descumprimento do contrato. A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos está fazendo o orçamento dos serviços que ainda faltam para a conclusão da obra e assim a Prefeitura poderá fazer a licitação para contratar uma nova empresa para concluir a obra.





A Secretaria da Educação informa ainda que já foram entregues cinco escolas de tempo integral sendo uma no distrito do Bonfim, uma Residencial Nova Caiçara, uma no distrito de Caracará, outra no bairro Cohab III, uma no distrito de Aracatiaçu e outra no complexo Monsenhor Aloísio. O prefeito Ivo Gomes irá inaugurar em breve as Escolas de Tempo Integral nos distritos de Patriarca, Rafael Arruda e Patos, e também estão em fase de conclusão as escolas nos distritos de Taperuaba, Aprazível e Jordão.