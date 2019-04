Bolsonaro afirma que Camilo enfrentou ataques de facções no Ceará com pulso forte

“Essa questão do combate à violência não pode ser com direitos humano", disse Jair.

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (9), em entrevista à radio Jovem Pan, que o governador Camilo Santana teve que agir energicamente para combater os ataques terroristas praticados por facções criminosas no Ceara. “Ele provou que essa questão do combate à violência não pode ser com direitos humanos”.





Bolsonaro ainda garantiu que conversou com Camilo como dois velhos conhecidos. “Ninguém quer maltratar, torturar, o que quer que seja, mas a política dos direitos humanos, como é feita no momento, e que deixou de ser feita agora com a Damares (ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos), mas como sempre foi feita pela esquerda, protegendo o infrator, o criminoso, não pode continuar”.





Em tempo





O presidente ainda defendeu que os estados do Nordeste precisam da Reforma da Previdência. “Esse pessoal do PT, PCdoB e Psol estão torcendo para a reforma ser aprovada sem o voto deles”.