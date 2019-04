Carnaubal recebe ambulância destinada por Moses Rodrigues

O município de Carnaubal, no Ceará, recebeu nesta semana, uma ambulância adquirida através de emenda parlamentar do deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE). O veículo irá melhorar o serviço de saúde propiciando aos moradores da região um melhor atendimento nas necessidades de encaminhamento de urgência e emergência.





O prefeito Ademir Martins destacou a importância desse benefício para a rede municipal de saúde da região e agradeceu ao parlamentar pelo compromisso com toda a população de Carnaubal. “Essa ambulância é de médio porte, nós não tínhamos um veículo com esses aparatos. Virá para preencher essa lacuna, até então aberta em nosso munícipio. Ela será alocada no Hospital Municipal para atendimento da população e fará toda diferença para os pacientes que precisam de maiores cuidados”, garantiu.





Sempre preocupado com a saúde dos cearenses, em seus mandatos Moses Rodrigues já destinou mais de 50 milhões de reais à saúde de seu estado. Ele garante que sua missão é continuar lutando para que a população representada por ele dentro do Congresso Nacional possa ter uma vida cada vez mais digna.