Com 1º contrato, jovem meia do Santos patrocina time onde começou carreira em Tianguá/CE

O meia Anderson Ceará, 19 an os, assinou no ano passado seu primeiro contrato profissional com o Santos. Ao contrário de muitos jogadores, a primeira ação do garoto não foi comprar um carro ou um apartamento, mas sim ajudar o clube de s ua cidade natal, Tianguá-CE, onde deu os primeiros passos no futebol.

Anderson Ceará, meia do Santos, com crianças do Tianguá EC

Imagem: Reprodução





O jogador é um dos patrocinadores do Tianguá Esporte Clube, que disputa a Série C do Campeonato Cearense e tem projetos sociais voltados para crianças do estado. Ceará já ajudava o clube com doações de chuteiras, camisas e bolas, mas depois de assinar seu primeiro contrato profissional também arca com despesas taxas de inscrição do time nas competições e compra de materiais esportivos.





"Os garotos veem ele como inspiração por ter saído de uma cidade do interior e ter conquistado o sonho de vários garotos. Ele é fora de série, perdeu até a timidez para palestrar para as crianças", conta Cristian Vasconcelos, coordenador de projetos do clube.





Ceará passou por dois dos projetos sociais do clube, o Primeira Camisa, em 2012, e o Atleta do Futuro, em 2013. Dos projetos que tem como objetivo diminuir a evasão escolar saem os atletas que formam as categorias de base do Tianguá. O meia se destacou na categoria sub-15 e chegou ao Santos.





"Anderson dá uma grande ajuda quando garoto precisa fazer avaliação em uma equipe, como chuteiras. Exemplo disso é o Wendel, que está no sub-17 do Fortaleza, e o Paulo Roberto, sub-14 do Flamengo. Ele é parte principal do projeto. Como só temos apoio da prefeitura, é ele quem faz com que o projeto e o Tianguá EC continue com expectativas", explica Vasconcelos.





A marca "Anderson Santos", nome do atleta que é conhecido no Peixe como Anderson Ceará, estampa o uniforme de treino do Tianguá. Atualmente, o meia que quase acertou com o PSV (HOL) antes de assinar seu contrato profissional com o Santos, se recupera de um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. Ele está em fase de transição e a tendência é que retorne no início do Campeonato Brasileiro.





Fonte: Esporte Uol