DELEGADO E INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PARTICIPAM DE CURSO MINISTRADO POR ESPECIALISTAS DA FRANÇA

O Delegado Titular e um dos investigadores do Núcleo de Homicídios de Sobral estarão durante toda essa semana participando do curso "Gestão de uma Cena de Crime", ministrado por representantes da França: a Delegada de Polícia da Brigada Criminal de Paris e o Perito de Polícia no Serviço Regional de Identidade Judiciária de Paris. A participação do Núcleo de Homicídios de Sobral neste curso inédito no Estado visa profissionalizar ainda mais o combate à criminalidade na cidade de Sobral. Uma vez mais o Núcleo de Homicídios de Sobral afirma: a Polícia Civil não deixará que os homicídios fiquem impunes.

