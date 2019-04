Veja a denúncia na íntegra:

"Olá bom dia. Venho aqui denunciar o descaso da Universidade Estadual Vale do Acaraú, conhecido com UVA. Os cidadãos que moram por tras da uva, na rua L1 bairros, Betânia, estão revoltados com descaso da universidade, que vem jogando lixo por trás da universidade, eles tem caminhões para recolher seu lixo e mesmo assim vem sujando a cidade e complicando a vida dos moradores desta rua."