Guarda Municipal evita suicídio impedindo mulher de se jogar da ponte do Rio Ceará

Equipe da Torre de Vigilância do PMPU, na Barra do Ceará, foi acionada e agiu rápido.







A ação rápida e solidária de uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) salvou uma vida humana na noite desta segunda-feira (22), na zona Oeste de Fortaleza. Desesperada, uma mulher tentou praticar o suicídio, mas acabou sendo convencida a desistir do ato. Ela estava prestes a pular da ponte sobre o Rio Ceará, na Barra do Ceará.





Era por volta de 18h30 quando uma mulher compareceu à Torre de Vigilância do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), localizada no fim da Avenida Presidente Castello Branco, a Leste-Oeste, em frente ao Cuca-Barra.





Nervosa, ela relatou aos guardas municipais de plantão que uma senhora estava prestes a se jogar do alto da ponte do Rio Ceará. Imediatamente, a patrulha 324 Cppcom se deslocou rapidamente ao local. Os guardas encontraram a mulher vagando pela ponte e se aproximando da varanda para saltar no rio.





Com destreza, um dos guardas desembarcou da viatura e se aproximou lentamente da mulher (identidade preservada). O agente, identificado como GD Adaílton Braga, convenceu a mulher a desistir do ato.





Logo depois, foi acionada uma ambulância do Samu-Psiquiátrico, que fez a condução da paciente a um hospital da Capital.





Outra ocorrência

Equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da Torre de Vigilância do PMPU do Jangurussu capturaram, na tarde de ontem (22), um casal que vinha praticando assaltos nos pontos de ônibus daquele bairro.





Há dias a dupla vinha sendo procurada. Usava sempre uma motocicleta vermelha para abordar os passageiros nos pontos de ônibus das avenidas Jornalista Thomaz Coelho (Perimetral) e Castelo de Castro, entre o Jangurussu e o Conjunto São Cristóvão. Os suspeitos foram levados para o 30º DP, onde foi lavrado o flagrante por roubo após o reconhecimento por parte de vítimas dos roubos. (CN7)