Rogério Ceni avalia elenco do Atlético/MG e faz exigências para fechar com o clube, diz site

Técnico do Fortaleza recebeu proposta do clube mineiro nesta segunda-feira (22) até o fim de 2020.



O técnico Rogério Ceni está com a proposta do Atlético/MG nas mãos e fez exigências para fechar com o clube para o início da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo site UOL, nesta terça-feira (23), que afirmou também que o atual comandante do Fortaleza quer levar toda a comissão técnica do clube cearense para o Galo.





Segundo a publicação, Ceni acompanhou as finais do Campeonato Mineiro e gostou da atuação do Galo, apesar da equipe ter sido superado pelo Cruzeirona decisão. No entanto, o ex-goleiro se preocupa com a idade dos principais nomes da equipe, a exemplo do atacante Ricardo Oliveira (38), do goleiro Victor (36) e do zagueiro Réver (34). A média etária da equipe é de 25,7.





Para implantar um sistema de jogo ofensivo, assim como o Fortaleza atua desde o ano passado, Ceni quer a contratação de Charles Hembert (auxiliar técnico), Nelson Simões (auxiliar técnico), Danilo Augusto (preparador físico), Haroldo Lamounier (preparador de goleiros), todos profissionais que trabalham no Leão.





A proposta do Atlético/MG se estende até o fim de 2020 - no Leão, o técnico tem contrato até dezembro deste ano. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, reiterou ao Sistema Verdes Mares, nesta segunda-feira (22), que o clube mineiro não o procurou, assim como o próprio treinador. De forma oficial, o diretor de futebol do Galo, Rui Costa, admitiu interesse em Ceni e formalizou um contrato enviado ao comandante leonino.





(Diário do Nordeste)

Veja mais sobre: esporte

Foto: JL Rosa