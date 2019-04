Ex-esposa e o amante serão julgados pelo assassinato de empresário em Fortaleza

Acusados tramaram receber o seguro de vida que a vítima fez após a separação.



A Justiça marcou para o próximo dia 5 de junho o julgamento do casal apontado como responsável pelo assassinato do empresário cearense Antônio Rivadávio Teixeira, assassinado a facadas quando dormia em seu apartamento, em Fortaleza, na manhã do dia 28 de março de 2015. A ex-mulher da vítima, Claudênia da Silva Rodrigues, e seu amante, Thiago de Almeida Gomes, sentarão no banco dos réus acusados de homicídio triplamente qualificado e, cada um, pode receber uma pena de até 30 anos de prisão.





O assassinato do empresário, que era do ramo de dedetização comercial e industrial, aconteceu, segundo investigações da Polícia, de forma premeditada. A ex-mulher pretendia se apossar de um seguro de vida que o ex-marido havia feito, e com esse dinheiro desfrutar do seu caso amoroso com Thiago, que era funcionário da empresa da vítima. O caso teve ampla repercussão na Imprensa local na época em que foi consumado.





Como fazia de 15 em 15 dias, Claudênia foi ao condomínio onde o ex-marido tinha um apartamento e ali morava, situado na Avenida Luciano Carneiro, bairro Vila União. Entrou sem nenhuma dificuldade no prédio, sob o argumento de que iria buscas as filhas do casal para passarem juntas o fim de semana (com o fim do casamento, as filhas preferiram permanecer na companhia do pai).





Faca cravada





No entanto, logo após a mulher entrar no condomínio, o amante também chegou ali e estava vestido com a farda da empresa de dedetização na qual trabalhava e que pertencia a Rivadávio. Para a Polícia, a mulher facilitou a entrada do amante para que ele pudesse chegar ao apartamento e matar o patrão.





Rivadávio estava dormindo no quarto quando recebeu vários golpes de faca. O assassino deixou a arma cravada no corpo do empresário e fugiu logo após a saída de Claudênia. A empregada doméstica do empresário chegou logo depois e encontrou o patrão morto, enquanto as filhas dormiam no quarto ao lado.





O casal foi indiciado em inquérito e teve prisão preventiva decretada pela Justiça.

Rivadávio foi assassinado a facadas em seu apartamento, no bairro Vila União





Fonte: CN7