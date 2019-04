Discussão por assentos entre promotora e juíza causa suspensão de audiência criminal no Eusébio

Magistrada também determinou que todas as audiências da Comarca sejam suspensas até que a Corregedoria Geral de Justiça se manifeste sobre o caso.





Uma discussão por assentos entre uma promotora e uma juíza causou asuspensão de uma audiência criminal, nesta quinta-feira (11), na 3ª Vara da Comarca do Eusébio.





O caso foi registrado em um Termo de Audiência, onde a magistrada determinou que todas as audiências da Comarca sejam suspensas até que a Corregedoria Geral de Justiça se manifeste e tome providências sobre o episódio.





Conforme o relato da juíza Rejane Eire Fernandes Alves no documento, após a audiência ser aberta, a promotora de justiça Emilda Afonso de Sousa ficou em pé e se negou a sentar no local que costumeiramente ocupava. No dia anterior, a promotora havia exigido ocupar o lugar.





Segundo o documento, a juíza disponibilizou o assento e ficou em outro, que havia sido recusado pela promotora, localizado ao lado dos advogados e das pessoas que participariam da audiência.





Ainda de acordo com o documento, com a suspensão da audiência, a promotora se ausentou da sala e não assinou o termo que relatava o caso.





O Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Ministério Público do Ceará (MPCE), mas, até a publicação desta matéria, não houve respostas.





(DN)