Oito adolescentes da cidade do Marco fazem arrastão em Bela Cruz e Santana do Acaraú

Um arrastão foi promovido na noite desta quinta-feira (11) na cidade de Santana do Acaraú, região noroeste do Ceará, oito adolescentes em quatro motocicletas invadiram a cidade por volta das 20h15min e promoveram um arrastão em série, roubaram duas motocicletas, celulares e dinheiro de diversos moradores, segundo declaração da PM da cidade, os adolescentes são de classe média da cidade de Marco e dois dos quatro veículos utilizados nos delitos são de propriedade dos autores dos atos criminosos.





Segundo declaração da irmã de uma das vítimas, sua irmã foi deixar uma amiga no Bairro Veneza por volta das 20h30min, na volta pra casa ela foi abordada por dois adolescentes, ainda segundo a declarante, os adolescentes fingiram que portavam arma e colocaram as mãos dentro da roupa e ameaçam a vítima, exigiram dinheiro, celular e a moto, “bora bora se não eu atiro na tua cabeça aqui”, ressaltou a irmã da vítima, ela reafirma que eles em nenhum momento mostraram a arma, após revistar a vítima levaram um celular, dinheiro e a motocicleta, seguiram pela CE 178 com destino a Morrinhos.





A vítima ainda chegou a perceber a presença de mais dois comparsas do bando que estavam esperando nas proximidades do motel que fica na entrada da cidade. Dois dos adolescentes aprendidos são: P.A.S.C tem 15 anos reside no bairro Coqueirinho e o outro B.D.S. 17 anos fará 18 em 23 de maio reside no Bairro Cemitério.





Ação Policial - A Policia Militar passou a noite atuando no caso, segundo a PM após serem notificados das ações do ladrões, eles seguiram em perseguição aos delinquentes e pediram apoio a Policia de Morrinhos e na entrada da cidade de Morrinhos um deles foi abordado a motocicleta foi recuperada, ainda segundo a PM foram realizadas novas diligências e forma até a cidade de Marco e conseguiram identificar todos os adolescentes envolvidos e apreenderam mais dois, que forma conduzidos a Delegacia de Bela Cruz para adoção dos procedimentos previstos em lei.





Arrastão em Bela Cruz – Ainda segundo a PM os adolescentes já haviam feito um arrastão na cidade de Bela Cruz onde roubaram diversos aparelhos celulares, não foi encontrada nenhuma arma em posse dos adolescentes, caracterizando apenas os atos de ameaça e intimidação por parte dos delinquentes e infratores.





Ao identificar que oito adolescentes se juntam e montam um esquema de práticas criminosas, é preciso avaliar o contexto situacional dos acontecimentos, o processo de educação da sociedade contemporânea passa por mudanças de comportamento e controle adversos ao desejado pela sociedade, quando os pais deixam de ensinar aos seus filhos o valor das coisas e se preocupam apenas em mostrar o preço dessas coisas, os resultados negativos são imediatos e algumas vezes irreparáveis, haja vista o elevado número de adolescentes e jovens envolvidos com práticas e condutas que ferem as normas e as leis que regem a sociedade. Ao educar a criança hoje deixaremos de punir o adolescente, o jovem e o homem de amanhã.





(Tribuna dos Vales)