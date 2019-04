PM e PC SP terão a melhor remuneração do país, anuncia João Dória

Governador de São Paulo promete reajustes progressivos em quatro anos de mandato.

O Governador do de São Paulo, João Dória Jr., anunciou em evento realizado na tarde desta quinta-feira, 11 de abril, uma excelente notícia para quem se prepara para ingressar nas carreiras da Polícia Civil e na Polícia Militar do estado: nos próximos quatro anos, duração de seu mandato, os policiais paulista terão a melhor remuneração do país.





Novos concursos previstos





O Governo de São Paulo espera zerar o déficit de Policiais Militares nos próximos quatro anos. Só para o próximo ano estão autorizadas 5.400 vagas para soldados. Vale lembrar que a seleção de 190 oficiais em 2019 já tem banca definida.





Com os concursos da Polícia Civil próximos da conclusão, a expectativa é a convocação de todos os aprovados. Em outras oportunidades, João Dória já havia anunciado a pretensão de prover 8 mil novos cargos só para a Polícia Civil.