JN cita outra vez censura à Crusoé

O Jornal Nacional exibiu ontem uma longa reportagem sobre as operações de busca e apreensão ordenadas hoje por Alexandre de Moraes.





O telejornal mencionou a manifestação de Raquel Dodge determinando o arquivamento do inquérito do STF sobre “fake news” –em cujo âmbito Moraes ordenou tanto a busca e apreensão como a censura a Crusoé e O Antagonista— e a recusa do ministro do Supremo a arquivá-lo.





Levou ao ar também as críticas de Marco Aurélio Mello e de entidades como a OAB e a ANPR às decisões de Moraes. E classificou como censura, novamente, as ações do STF contra os dois sites.





Ouviu ainda Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo, que defendeu a decisão de Dodge e a separação entre órgão julgador e órgão investigador.