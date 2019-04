Internauta denuncia as condições precárias do PSF do bairro Vila União.





Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Gostaria de fazer uma denúncia muito séria a respeito do posto de saúde do bairro Vila União. Além da falta de medicamentos, agora temos mais esse problema, muita água na laje na parte interna da recepção, onde ficam as prateleiras onde estão todos os prontuários."