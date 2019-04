Jogador da zona rural de Santana do Acaraú realiza testes em time da Alemanha

O jovem Jardel do Nascimento, 20 anos, viajou no dia 23 de março para a Alemanha, segundo a família do atleta que é natural do Distrito de Mutambeiras, 18km de Santana do Acaraú, ele realiza testes durante essa semana no clube FC Blau Weiß Friesdorf, ainda de acordo com familiares, Jardel tem intensificado os treinos para obter bons resultados nos testes.

O jovem reside atualmente na Cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza e ganhou a admiração de Caetano, ex-jogador do Fortaleza E.C nos anos 90 e seu filho Rafael, que atualmente é destaque cearense no time alemão Borússía.

Jardel Nascimento em frente ao estádio BORUSSIA-PARK, na Alemanha - Foto: Facebook do Atleta





Com informações do portal Tribuna dos Vales