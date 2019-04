Moradores encontram cobra gigante na cidade de Santana do Acaraú

Os moradores da Rua José Mariano, altura do número 37, entre os bairros Alto da Liberdade e centro da cidade de Santana, encontraram na manhã desta quinta-feira (4), uma cobra jiboia com mais de 2 metros, segundo declaração de moradores há outra cobra ainda maior, escondida no mato próximo ao local onde a primeira foi encontrada.





O animal foi capturado e está amarrado aguardando a chegada das autoridades ambientais que farão o devido resgate, “ligamos para o corpo de bombeiros e falaram que não podia matar”, disse uma moradora que reside próximo ao local onde a cobra foi encontrada.

Com informações do portal Tribuna dos Vales