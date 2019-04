PILOTO BOLA É CAMPEÃO DO 4º MOTOCROSS DA FAZENDA ALEGRE

O Piloto Joceandro, conhecido carinhosamente por "Bola", foi o campeão do 4º. Motocross da Fazenda Alegre (Circuito Eudes Andrade). O evento contou com a presença dos melhores pilotos do Ceará, Piauí e Maranhão.





Bola conseguiu ser campeão nas principais categorias: Nacional A e MX1. Joceandro dedicou sua vitória ao seu irmão Jocele Filho (in memorian) e ao seu filho que nascerá nos próximos dias.



A locução da corrida foi realizada por Júnior Som.





Vídeo do Bola dedicando a vitória ao seu irmão e ao seu filho: