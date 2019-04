Santa Casa realiza seleção para Profissionais de Enfermagem (nível superior)

Santa Casa de Misericórdia de Sobral torna público a realização da Seleção de Profissionais de Enfermagem (nível superior), para atendimento nos Serviços de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Sobral – SCMS.

EDITAL Nº 9/2019





A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL – SCMS, representada neste ato pelo Diretor Geral, Klebson Carvalho Soares, portador da cédula de identidade nº 54261373-6 SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob nº 015.408.347-00, torna público a realização do processo de seleção, para fins de CADASTRO DE RESERVA, de profissionais de nível superior em Enfermagem, devidamente registrados no Conselho Regional de Enfermagem.





Faça o dowload do edital para obter todas as informações do processo de seleção.