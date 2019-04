Seleção: TJCE abre vagas para peritos, tradutores e intérpretes

O Tribunal paga até R$ 700 por laudo pericial; R$ 47 pelas três primeiras laudas traduzidas; e R$ 78 pelas primeiras três horas do intérprete em uma audiência.





O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abriu inscrições para o credenciamento de peritos, tradutores e intérpretes que desejam prestar serviços nos processos judiciais do órgão.





As inscrições podem ser feitas no portal do TJCE, na parte do Sistema de Peritos (Siper) , enquanto o edital estiver em vigor.





As atividades de perito, intérprete e tradutor não geram qualquer vínculo empregatício com o Tribunal. O órgão irá pagar os interessados de acordo com os serviços prestados. Por laudo pericial, por exemplo, os valores variam de R$ 200 a R$ 700.





Já os tradutores recebem por lauda, sendo R$ 47 as três primeiras e R$ 13cada lauda excedente. O intérprete recebe R$ 78 pelas primeiras três horas de audiência e R$ 31 por hora excedente. Os valores seguem a Resolução 04/2017 do TJCE, que prevê reajuste anual.





Para se inscrever, o interessado deve preencher o cadastro no sistema e alguns documentos.





Confira a lista de documentos necessários:





- Cópia da identidade





- Cópia do CPF





- Cópia do CNPJ, em caso de pessoa jurídica





- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado, no caso de pessoas jurídica





- Comprovante de endereço em nome do candidato





- Declaração de idoneidade, conforme modelo do edital





- Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, emitida no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional





- Certidão negativa de débitos estaduais, emitida Sefaz





- Certidão negativa de débitos municipais, emitida pela Sefin





- Documento comprobatório de inscrição no PIS/PASEO ou número do NIT





- Certidão negativa criminal de 1º e 2º grau na Justiça Estadual





- Certidão negativa criminal de 1ª grau da Justiça Federal





- Certidão negativa criminal de 2º grau do TRF





- Certidão negativa de contas julgadas irregulares do TCE e TCU





- Certidão negativa de crimes eleitorais e de quitação eleitoral, emitida pelo TSE





- Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior ou técnico na área específica





- Cópia de inscrição e regularidade do órgão de classe, exceto para tradutores e intérpretes





- Declaração de inexistência de vínculo com entidades do Estado, conforme modelo do edital





- Declaração de não detenção de cargo público no poder judiciário, conforme modelo do edital.