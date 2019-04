UNINTA doa aparelho de fototerapia para a maternidade do Instituto PRÁXIS

Com a intenção de honrar parcerias e exercer o papel social, o Centro Universitário Inta (UNINTA), através da Diretoria de Estágios, da Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social, e da Pró-Reitoria Administrativa, realizou na manhã da quinta-feira (11), a doação do aparelho de Fototerapia para a maternidade do Hospital Instituto PRÁXIS de Sobral.





O momento aconteceu nas instalações do Instituto PRÁXIS, durante o evento que celebrou o Dia Mundial da Saúde, anualmente comemorado no dia 07 de abril. Estiveram presentes a Diretora de Estágios, Profa. Ma. Claudênia Aguiar e seu assessor, Prof. Me. Paciolo Montini, a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar, os gestores de estágios Prof. Me. Gurgel Júnior e Prof. Me. Paulo Henrique Alexandre e a secretária Maria Mônica da Silva.





A Gerente Geral do Instituto PRÁXIS de Sobral, Ma. Adriana Kelly Almeida Ferreira, comentou sobre a ação. “Este evento representa muito o nosso trabalho enquanto instituição de saúde, promovendo a prevenção de doenças. Então, o nosso principal objetivo é a busca do atendimento de qualidade para aquele indivíduo mais desfavorecido, procurando agregar saúde e educação, além de divulgar o Hospital Instituto PRÁXIS em Sobral, tendo em vista que muitos ainda o têm como Hospital Dr. Estevam”.





Ainda de acordo com a Gerente, “receber o aparelho de fototerapia é um sonho antigo, que hoje o UNINTA pôde tornar real, através de uma parceria firmada entre as instituições. Este momento para mim é como um casamento perfeito, onde ambas as partes firmam o compromisso em voz ativa. A minha gratidão é enorme, a partir de agora nós não precisaremos mais transferir as crianças para outro hospital para receber o tratamento”, finalizou.





Dentre os serviços oferecidos pela ação estavam aferição de pressão, teste de glicemia, orientações sobre ergonomia, saúde mental e física do trabalhador, direitos da mulher e prevenção de doenças, como a dengue e a chikungunya.





Segundo o site da instituição, “o Instituto Práxis de Educação, Cultura e Ação Social é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, certificada como entidade beneficente de assistência social na área da saúde, e como tal, presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.